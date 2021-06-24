Секретные документы Минобороны Великобритании нашли на автобусной остановке

В одном из документов обсуждается вероятная реакция России на проход судна через украинские воды у берегов Крыма в среду.

Секретные документы Министерства обороны Великобритании, содержащие подробную информацию об эсминце Defender и британских военных, были найдены на автобусной остановке в Кенте, сообщает BBC News.

Еще одна деталь — планы возможного военного присутствия Великобритании в Афганистане после завершения там операции НАТО под руководством США.

Правительство заявило, что начато расследование.

Представитель Министерства обороны заявил, что один из сотрудников сообщил о потере секретных документов министерства обороны, добавив: «Было бы неуместно комментировать эту ситуацию дальше».

Почти 50 страниц документов были найдены в сырой куче за автобусной остановкой в Кенте рано утром во вторник.

Представитель общественности, пожелавший остаться анонимным, связался с BBC News, когда обнаружил деликатный характер содержания.

Документы, относящиеся к эсминцу Королевского флота Defender, показывают, что миссия, описанная МО как «невинный проход через украинские территориальные воды», с прикрытыми пушками и вертолетом корабля, размещенным в его ангаре, была проведена в ожидании, что Россия ответит агрессивно.

В среду более 20 российских самолетов и два корабля береговой охраны следили за военным кораблем, когда он проплывал у побережья Крыма.

Министерство обороны России заявило, что патрульный корабль произвел предупредительные выстрелы, а реактивный самолет сбросил бомбы на пути эсминца, но правительство Великобритании отвергло эту версию, отрицая, что были сделаны какие-либо предупредительные выстрелы.

Как показывают документы, эта миссия, получившая название «Op Ditroite», была предметом дискуссий на высоком уровне еще в понедельник, когда официальные лица размышляли о реакции России, если Defender подплывет близко к Крыму.

После полемики, вызванной миссией Defender, документы, обнаруженные в Кенте, подтверждают, что маршрут эсминца был рассчитанным решением британского правительства продемонстрировать поддержку Украине, несмотря на возможные риски.