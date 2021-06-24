В Азербайджане, по данным на 27 июня, за сутки выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 58 пациентов клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончался один человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года, в Азербайджане выявлено в общей сложности 335 836 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 330 084 человека благополучно прошли лечение, 4968 пациентов клиник скончались.

Лечение 784 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 3 728 712 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 6213 - за минувшие сутки.