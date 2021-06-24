Огромное количество датчан рвутся в Баку! Но датские власти…
Разгромив вчера сборную Уэльса, национальная команда Дании вышла в четвертьфинал Евро-2020 и свой следующий матч проведет 3 июля в Баку. Соперником будет победитель сегодняшнего матча Нидерланды – Чехия.
Из четырех матчей на нынешнем Евро три датчане провели в родном Копенгагене при безумной поддержке трибун. Матч 1/8 финала состоялся в Амстердаме, куда болельщикам датской сборной удалось массово выехать в отличие от валлийских фанатов, которым власти Нидерландов в связи с пандемией запретили въезд на территорию страны из-за того, что Великобритания не входит в ЕС и Шенгенскую зону.
Теперь датские любители футбола жаждут поддержать свою команду в Баку, готовы купить билет и прилететь в Азербайджан либо чартерными рейсами, которые планировали организовать местные турфирмы, либо обычными. Благо наша страна пропускает в страну всех граждан тех стран, чьим сборным предстоит сыграть на Бакинском Олимпийском стадионе при наличии билета на матч и отрицательного ПЦР-теста.
Однако датские власти не намерены идти на уступки своим соотечественникам и, скорее всего, оставят свою команду без серьезной поддержки. Дело в том, что Азербайджан в коронавирусном списке МИД Дании входит в так называемую «оранжевую зону», и по возвращении любой датчанин обязан провести 10 дней на карантине с возможностью сдать тест на пятый день.
«Вряд ли эти правила будут изменены» - заявили в МИД Дании местному телеканалу TV2.
Между тем Николай Брайд Нильсен, ярый болельщик, а также директор и основатель группы Landsholdsrejser, организующей поездки на матчи сборной Дании, говорит, что интерес датчан к матчу в Баку огромен.
«Меня завалили вопросами о поездке в Азербайджан, и я уже получил около 400 запросов от людей, желающих поддержать команду в Баку», - сообщил Брайд Нильсен.
Официальный тур-оператор Датского футбольного союза уже зафрахтовал самолеты, которые полетят из Копенгагена в Баку, и готов перевезти большое число датчан. Перелет обойдется в 4 тысячи датских крон, что равно примерно 1100 манатам. Однако из-за ограничений датских властей количество желающих побывать на четвертьфинале в Баку значительно снизится.
«Это означает, что многие датчане останутся дома, - раздосадован Николай Брайд Нильсен. – Мы занимаемся этим вопросом. Властям необходимо как можно скорее объявить о том, можно ли сделать исключение для этой поездки».
Но представитель МИД Эрик Бреггер Расмуссен заявил, что делать подобные исключения непросто. «Вирусу безразлично, это футбольный матч или нет», - подчеркнул он.
При этом Расмуссен добавил: «Датские власти не проверяют всех датчан, вернувшихся домой из-за границы на предмет прохождения карантина. Это как ограничение скорости на трассе. Если вас поймают, это повлечет за собой штраф», - заявил он, намекнув на то, что граждане Дании могут поехать в Баку на свой страх и риск.