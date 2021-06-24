Огромное количество датчан рвутся в Баку! Но датские власти…

Из четырех матчей на нынешнем Евро три датчане провели в родном Копенгагене при безумной поддержке трибун. Матч 1/8 финала состоялся в Амстердаме, куда болельщикам датской сборной удалось массово выехать в отличие от валлийских фанатов, которым власти Нидерландов в связи с пандемией запретили въезд на территорию страны из-за того, что Великобритания не входит в ЕС и Шенгенскую зону.

Теперь датские любители футбола жаждут поддержать свою команду в Баку, готовы купить билет и прилететь в Азербайджан либо чартерными рейсами, которые планировали организовать местные турфирмы, либо обычными. Благо наша страна пропускает в страну всех граждан тех стран, чьим сборным предстоит сыграть на Бакинском Олимпийском стадионе при наличии билета на матч и отрицательного ПЦР-теста.

Однако датские власти не намерены идти на уступки своим соотечественникам и, скорее всего, оставят свою команду без серьезной поддержки. Дело в том, что Азербайджан в коронавирусном списке МИД Дании входит в так называемую «оранжевую зону», и по возвращении любой датчанин обязан провести 10 дней на карантине с возможностью сдать тест на пятый день.

«Вряд ли эти правила будут изменены» - заявили в МИД Дании местному телеканалу TV2.