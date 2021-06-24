«Талибан» атаковал пограничный пункт Таджикистана

Утром 27 июня 2021 года вооружённая группа движения «Талибан» атаковала пограничный пункт Исламской Республики Афганистан, находящийся в местечке Чукчук уезда Калдор Балхской провинции страны, передает НИАТ «Ховар».

Как сообщает Пресс-центр Пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан, в результате ожесточённого боестолкновения, продолжавшегося до 12:50 ч., 17 военнослужащих правительственных войск ИРА, в целях сохранения жизни и личного состава, через 1-й пост погранотряда «Шахритус» были вынуждены отступить на территорию Республики Таджикистан.

Таджикские пограничники, руководствуясь принципами гуманизма и добрососедства, разрешили прорвавшимся через госграницу афганским военным беспрепятственно пройти на свою территорию.

Обстановка на данном приграничном участке остаётся напряжённой, боевые действия между вооружённой группировкой «Талибан» и правительственными войсками ИРА продолжаются.