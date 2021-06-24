Мамед Эфендиев, отдел экономики 19:50

Странные ситуации возникают в банковской системе Азербайджана. О некоторых из них мы писали ранее, что часто вызывало возражения банкиров. Но вот недавнее аналогичное заявление Счетной палаты банкиры почему-то оставили без ответа, хотя прошло с тех пор уже более месяца. Речь идет о заключении Счетной палаты на законопроект «Об исполнении госбюджета на 2020 год». Счетная палата прямо отмечает, что снижение учетной ставки не увеличило кредитные вложения. Реализация мер по борьбе с пандемией в стране в 2020 году оказала значительное влияние на ключевые показатели банковского сектора, в целях стимулирования экономической активности в течение года неоднократно принимались решения о снижении процентных ставок, однако положительных тенденций по кредитам не наблюдалось. А ведь учетные ставки для того как раз и нужны, чтобы центробанки могли с помощью этого инструмента регулировать экономическую активность.

Действительно, в течение прошлого года параметры процентного коридора обсуждались несколько раз, учетная ставка была снижена поэтапно с 7,5% до 6,25%. Принятые решения, как официально заявлялось, были направлены на поддержку экономической активности. Но объемы кредитов продолжали снижаться в годовом сравнении. За год сумма выданных кредитов снизилась на 767,8 млн манатов или на 5%. По сравнению с 2019 годом депозиты также снизились на 4,4% или 1 079,2 млн манатов - до 23 666,9 млн манатов. Правда, это можно списать на пандемию коронавируса. Уже по итогам первых пяти месяцев с начала текущего года банки увеличили кредитные портфели. В частности, бизнес-кредитование возросло на 2,4% - до 8 млрд 681,4 млн манатов, составив 59,1% всего кредитного портфеля. При этом портфель по потребительскому кредитованию увеличился на 5,1% - до 3 млрд 847,3 млн манатов (удельный вес – 26,2%). А портфель по ипотечным кредитам возрос на 7,2% - до 2 млрд 162,7 млн манатов (14,7%). Да, кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций за пять месяцев вырос на 3,7% - до 15 млрд 67,1 млн манатов, что заслуживает одобрения. Отрадно и другое: в общем объеме займов на кредитование в нацвалюте приходится 10 млрд 927 млн манатов (рост на 7,1%), а в иностранной валюте - 4 млрд 140,1 млн манатов (спад на 4,3%). Но при этом объем просроченных кредитов возрос на 1,5% и составил 906,9 млн манатов или 6% всех кредитов. Только-только банки стали справляться с этим злом, но проблема вновь вернулась, что тоже частично можно объяснить пандемией. Мы уже отмечали, что банки активизировали свою работу, это показывает и статистика. Суммарные активы банковской системы страны за пять месяцев выросли на 5,5% и составили 33 млрд 810,7 млн манатов против 32 млрд 55,3 млн манатов на начало года. С начала года на 3,8% - до 14 млрд 691,4 млн манатов вырос кредитный портфель банков, на 1,1% или до 4 млрд 752,5 млн манатов – выросла суммарная капитализация. Депозитный портфель в банках вырос на 6,5% и составил 22 млрд 65,5 млн манатов, вклады населения составили 8 млрд 478 млн манатов (рост на 5,4%). На 15% - до 10 947,4 млн манатов выросли депозиты в национальной валюте. Долларизация вкладов населения впервые с 2015 года упала ниже 50%.