О парадоксах банковской системы Азербайджана на основе расчетов Счетной Палаты
Странные ситуации возникают в банковской системе Азербайджана. О некоторых из них мы писали ранее, что часто вызывало возражения банкиров. Но вот недавнее аналогичное заявление Счетной палаты банкиры почему-то оставили без ответа, хотя прошло с тех пор уже более месяца. Речь идет о заключении Счетной палаты на законопроект «Об исполнении госбюджета на 2020 год».
Счетная палата прямо отмечает, что снижение учетной ставки не увеличило кредитные вложения. Реализация мер по борьбе с пандемией в стране в 2020 году оказала значительное влияние на ключевые показатели банковского сектора, в целях стимулирования экономической активности в течение года неоднократно принимались решения о снижении процентных ставок, однако положительных тенденций по кредитам не наблюдалось. А ведь учетные ставки для того как раз и нужны, чтобы центробанки могли с помощью этого инструмента регулировать экономическую активность.
Действительно, в течение прошлого года параметры процентного коридора обсуждались несколько раз, учетная ставка была снижена поэтапно с 7,5% до 6,25%. Принятые решения, как официально заявлялось, были направлены на поддержку экономической активности. Но объемы кредитов продолжали снижаться в годовом сравнении. За год сумма выданных кредитов снизилась на 767,8 млн манатов или на 5%. По сравнению с 2019 годом депозиты также снизились на 4,4% или 1 079,2 млн манатов - до 23 666,9 млн манатов.
Правда, это можно списать на пандемию коронавируса. Уже по итогам первых пяти месяцев с начала текущего года банки увеличили кредитные портфели. В частности, бизнес-кредитование возросло на 2,4% - до 8 млрд 681,4 млн манатов, составив 59,1% всего кредитного портфеля. При этом портфель по потребительскому кредитованию увеличился на 5,1% - до 3 млрд 847,3 млн манатов (удельный вес – 26,2%). А портфель по ипотечным кредитам возрос на 7,2% - до 2 млрд 162,7 млн манатов (14,7%).
Да, кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций за пять месяцев вырос на 3,7% - до 15 млрд 67,1 млн манатов, что заслуживает одобрения. Отрадно и другое: в общем объеме займов на кредитование в нацвалюте приходится 10 млрд 927 млн манатов (рост на 7,1%), а в иностранной валюте - 4 млрд 140,1 млн манатов (спад на 4,3%). Но при этом объем просроченных кредитов возрос на 1,5% и составил 906,9 млн манатов или 6% всех кредитов. Только-только банки стали справляться с этим злом, но проблема вновь вернулась, что тоже частично можно объяснить пандемией.
Мы уже отмечали, что банки активизировали свою работу, это показывает и статистика. Суммарные активы банковской системы страны за пять месяцев выросли на 5,5% и составили 33 млрд 810,7 млн манатов против 32 млрд 55,3 млн манатов на начало года. С начала года на 3,8% - до 14 млрд 691,4 млн манатов вырос кредитный портфель банков, на 1,1% или до 4 млрд 752,5 млн манатов – выросла суммарная капитализация. Депозитный портфель в банках вырос на 6,5% и составил 22 млрд 65,5 млн манатов, вклады населения составили 8 млрд 478 млн манатов (рост на 5,4%). На 15% - до 10 947,4 млн манатов выросли депозиты в национальной валюте. Долларизация вкладов населения впервые с 2015 года упала ниже 50%.
В целом неплохие результаты. Но при этом на 6,2% выросли обязательства банков, составив 29 млрд 58,2 млн манатов. Хорошо хоть внешние обязательства банков снизились на 4,6%. А суммарная чистая прибыль банков составила 273,2 млн манатов, что ниже на 13,1% аналогичного прошлогоднего показателя. И первое, что приходит в голову – опять пандемия, ударившая по прибыли банков.
Или вот еще пример. В связи с той же пандемией в мире возросла доля безналичных расчетов. В Азербайджане с начала года на 2,6% - до 2,785 тыс. единиц - возросло количество банкоматов, установленных банками. А количество pos-терминалов, установленных на объектах торговли и услуг, составило 59,651 тыс. единиц, что на 4,4% больше показателя 2020 года. Налицо и результат - объем безналичных платежей составил 3 млрд 489 млн манатов, что на 1 млрд 240 млн манатов или на 55,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
До рекордного значения, а конкретно до 30 млрд 457 млн манатов увеличилась денежная масса (рост на 4,4%). Выросли все ее агрегаты. В то же время скорость обращения маната составила всего 3,5 пункта, что на 0,07 пункта меньше по сравнению с показателем на 1 января, а по сравнению с показателем на 1 июня прошлого года снижение составило 0,37 пункта. Минимальное значение скорости обращения маната за последние 17 лет было зафиксировано по итогам января 2015 года (2,68 пункта), максимальное – в 2005 году (15,72).
Обратите внимание: в 2005 году страна находилась на пике нефтяного бума, нахлынувший поток нефтедолларов было трудно регулировать. А в 2015 году – наоборот. Резкий спад цен на нефть привел к невиданному кризису в стране, который привел к девальвации национальной валюты – маната. Это подтверждает строгое правило экономики - рост скорости обращения денег обусловлен увеличением либо снижением объемов производства. При наращивании производства скорость растет, при сокращении – замедляется. То есть в кризис оборот денежной массы снижается.
И вот получается новый парадокс. По официальным сообщениям, в том числе и заявлениям Центробанка, в стране наблюдается восстановление экономики после вызванного пандемией кризиса. Но скорость обращения денег во многом зависит от объемов экономической активности, если она падает, сложно говорить о росте темпов экономики. А какое заявление Центробанка в таком случае заслуживает большего доверия, остается только догадываться.