Сабаильское управление полиции МВД начало разбирательство инцидента, произошедшего утром в гостинице Four Seasons. Как заявил в беседе с haqqin.az глава пресс-службы МВД Азербайджана Эхсан Захидов, в результате разбирательства были установлены лица, нарушившие общественный порядок и установленный в республике «масочный режим».

Речь идет о депутате Милли Меджлиса Рамиле Гасанове, сопровождавших его лицах и адвокате Мухтаре Мустафаеве. Все участники конфликта и нарушившие закон приглашены в Сабаильское управление полиции. Будут предприняты меры в рамках законодательства Азербайджана. Общественность будет проинформирована о результатах разбирательства.