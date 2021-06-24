Два года назад адвокат Тугдже Четин выступала в стамбульском суде по трудовым вопросам и была прервана судьей Мехметом Йойлу.

Как пишут турецкие СМИ, судья обвинил адвоката в том, что она носит слишком короткую мини-юбку. Судья на глаз определил, что она выше колена более, чем на 15 см, попытался сфотографировать и составить протокол.

Стамбульские адвокаты в поддержку коллеги устроили демарш и заполнили зал суда, потребовав от судьи извинений. Один из адвокатов Ибраим Карслы в знак протеста пришел во Дворец правосудия в юбке. Далее последовали жалобы в Совет Судей и Прокуроров, который рассматривает дисциплинарные дела и дает разрешение на передачу дел прокуроров и судей в суд.

Согласно информации, Верховный суд приговорил судью Йойлу к 2 годам, 3 месяцам и 6 дням тюремного заключения по статье «оскорбление общественного деятеля при исполнении своих обязанностей».