Премьер Люксембурга заразился COVID-19 после вакцинации

Глава люксембургского правительства Ксавье Беттель болен ковидом.

По информации Luxemburger Wort, политик легко переносит заражение. У него головная боль и небольшая температура.

Премьер-министр вакцинировался от коронавируса разработкой AstraZeneca. Прививку поставили в начале мая, второй дозы ввести не успели — процедура была запланирована на следующую неделю.

Политик ушел на самоизоляцию, но будет работать дистанционно. Уточняется, что карантин продлится 10 дней.