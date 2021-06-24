Евро-2020: Чехия неожиданно обыграла Нидерланды и сыграет в Баку

В Будапеште состоялся третий матч 1/8 финала Евро-2020, в котором встречались сборные Нидерландов и Чехии.

Голландцы, которые уверенно выиграли борьбу в группе «С», были фаворитами в матче с чехами, ставшими лишь третьими на предварительной стадии. Однако в сегодняшней игре сборной Чехии удалось нейтрализовать сильные стороны соперника и победить со счетом 2:0.

Решающим эпизодом матча стало удаление за игру рукой футболиста сборной Нидерландов Маттийса Де Лигта. Данное нарушение российский арбитр Сергей Карасев после подсказки VAR расценил как фол последней надежды.

После этого чехи заиграли еще увереннее. На 68-й минуте Томаш Холеш головой отправил мяч в ворота нидерландской сборной, а на 80-й минуте один из лидеров чешской команды Патрик Шик во второй раз огорчил «оранжевых».

Итак, Чехия вышла в четвертьфинал, где 3 июля в Баку сыграет с Данией. Матч начнется в 20:00.

Сегодня также состоится матч Бельгия – Португалия, где определится соперник Италии.