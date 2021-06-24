В ЮАР ввели жесткие ограничения из-за штамма "дельта"

Рамафоса выступил в воскресенье с обращением к нации и объявил, что страна переходит на четвертый уровень опасности из-за коронавируса из пяти возможных. Он продлится 14 дней, а новые ограничения начнут действовать с понедельника.

"Вариант "дельта" был зафиксирован в пяти наших провинциях... Мы имеем доказательства в пользу того, что он быстро вытесняет вариант "бета", который в основном распространялся в нашей стране. Мы обеспокоены быстрым распространением этого варианта... Ситуация ухудшилась. Наряду со многими странами Африки, в ЮАР наблюдается новый всплеск заражений", - заявил Рамафоса в ходе выступления. Слова президента приводятся на сайте его администрации.

Школы будут закрыты на каникулы 30 июня - раньше, чем планировалось. Все работодатели должны позволить работникам работать удаленно, если "нет необходимости для выполнения работы на месте". При этом магазины, фабрики, шахты, фермы и другие места будут продолжать работать.