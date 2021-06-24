Криштиану Роналду покидает Евро-2020, Бельгия в четвертьфинале

В Севилье состоялся четвертый матч 1/8 финала Евро-2020. В одной из интереснейших встреч первого раунда плей-офф играли лидер мирового рейтинга Бельгия и действующий чемпион Европы Португалия.

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу бельгийцев. Единственный гол на 42-й минуте забил Торган Азар.

Команда Криштиану Роналду имела возможности сравнять счет в конце матча, но не реализовала их.

2 июля в Мюнхене сборная Бельгии сыграет с Италией. Напомним, что в другом четвертьфинале встретятся Дания и Чехия. Этот матч состоится в Баку 3 июля.

В ближайшие два дня станут известны четыре других четвертьфиналиста.