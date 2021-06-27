Стрельба в США: трое убитых
В американском городе Уинтроп (штат Массачусетс) в результате стрельбы погибли три человека, включая подозреваемого. Об этом сообщила местная полиция, передает RT.
Как отмечается, в полицию города поступили сообщения о том, что большой грузовик врезался в здание, а на месте ДТП слышны выстрелы. По прибытии на место происшествия правоохранители обнаружили, что два человека получили огнестрельные ранения. Уточняется, что полицейские выстрелили в подозреваемого, который получил серьёзные ранения и был госпитализирован.
По данным полиции, двое пострадавших и подозреваемый погибли.