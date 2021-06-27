Эльмир Алиев, отдел спорта 03:05

Один из фаворитов проходящего в эти дни футбольного чемпионата Европы – сборная Нидерландов – неожиданно проиграл Чехии (0:2) и выбыл из борьбы на стадии 1/8 финала.

Звезды голландского футбола не приедут в Баку, где могли 3 июля провести четвертьфинальный матч с не менее яркой национальной командой Дании. Что ж, в ближайшую субботу в 20:00 на поле Бакинского Олимпийского стадиона выйдут датчане и чехи. Откровенно говоря, не самая громкая вывеска для четвертьфинала такого турнира, как Евро. Но может, оно и к лучшему, ведь теперь, хочется верить, политика обойдет стороной футбольный матч в Баку вопреки попыткам голландских депутатов использовать важнейшую игру за выход в полуфинал в качестве инструмента давления на Азербайджан. Как известно, на прошедшей неделе представители партий ChristenUnie («Христианский союз») и GroenLinks («Зеленые левые») выступили в парламенте Нидерландов с инициативой запретить членам голландского правительства и королевской семьи ехать в Баку и присутствовать на матче, если, естественно, их сборная выйдет в четвертьфинал. Подначиваемые армянской диаспорой «христиане» и «зеленые» решили встать на защиту армянских диверсантов, которых называют военнопленными и требуют их освобождения. В ходе голосования предложение получило большинство голосов, хотя партии «Народная партия за свободу и демократию», «Христианско-демократический призыв» и «Форум за демократию» проголосовали против. Премьер-министр Марк Рютте не стал делать однозначных заявлений, заявив, что возникает «дилемма», так как «нельзя обделять спортсменов вниманием». Он подчеркнул, что «данная рекомендация будет обсуждаться в кабинете министров».

Но обсуждать ничего не придется: сборная Нидерландов вылетела с Евро-2020, избавив Кабинет министров и осторожного премьера от «дилеммы». А мы в очередной раз убеждаемся, что есть высшая футбольная справедливость. Футбол не терпит, когда его - самую популярную игру в мире - пытаются использовать для решения каких-то меркантильных и политизированных задач. Футбол не любит пренебрежительного отношения к сопернику, ведь горе-депутаты подняли вопрос поездки в Баку, хотя эту самую поездку еще нужно было заслужить и заработать в честном противостоянии с далеко не самой слабой командой Чехии. Сказали «гоп», но не перепрыгнули! Наверняка футболисты сборной Нидерландов были в курсе заявления их парламента и можно только догадываться, как его восприняли внутри команды. Но в любом случае на пользу игре подобные политические чудачества не идут, а чаще всего влияют отрицательно. Еще свежи в памяти политические интриги вокруг вояжа лондонского «Арсенала» в Баку. В мае 2019 года перед финалом Лиги Европы этот английский клуб устроил истерию, пойдя на поводу у армянского футболиста Генриха Мхитаряна. Тот, изначально зная, что не поедет в Баку, при помощи лондонцев поднял шумиху, которую подхватила либеральная британская пресса. Дескать Азербайджан лишает игрока возможности сыграть в финале еврокубка. Когда же наша страна предоставила армянскому футболисту все возможные гарантии безопасности, он, как и ожидалось, заявил о своем истинном намерении не ехать в Баку. Генрих пошел против принципов спорта, перепутав божий дар с яичницей, смешав футбол с политикой - то ли по указке из Еревана, то ли по наущению диаспоры решил нанести удар не в девятку, а по реноме Азербайджана.