США нанесли удары по проиранским группировкам

Несколько часов назад Пентагон распространил сообщение о нанесенных ВВС США авиаударах по объектам проиранских прокси в Ираке и Сирии. Об этом сообщает Рейтер.

Удары нанесены по указанию президента США Джо Байдена по пограничным регионам Ирака и Сирии, - говорится в сообщении военного ведомства США.

США объясняют нанесение ударов участившимися атаками против американских вооруженных сил, расквартированных в Ираке. Иранские прокси наносили удары с помощью БПЛА. По сообщению, в результате авиаударов уничтожены склады вооружений группировок "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сейед аш-Шухада.