Арестован начальник 6-го отдела управления авиации ФСБ
Трое офицеров 6-го отдела управления авиации (УА) ФСБ арестованы судом по обвинению в крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.
Арестован начальник 6-го отдела управления авиации ФСБ Юрий Кравченко, его заместитель Артем Сохин и сотрудник подразделения Сергей Романов.
"Всем троим военнослужащим авиации ФСБ предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере)", - сообщает агентство со ссылкой на свои источники. А по информации газеты "Коммерсантъ", сотрудники управления авиации ФСБ проходят по делу, связанному с хищением 63 499 600 рублей. Речь идет о контрактах, которые заключались в 2017-2019 годах между УА ФСБ и компанией ООО "АсСтрой". Компания занимается поставками различной техники и оборудования воинским частям.