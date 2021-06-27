Лавров написал статью и объяснил почему России не по пути с Западом

Лавров обвиняет Запад в нежелании обсуждать вопросы обеспечения равенства и демократии на международной арене: «Запад боится вести открытый диалог c теми, кто представляет другие ценности и убеждения. Проповедуя равенство и демократию внутри государств, требуя от других следовать своему примеру, Запад категорически не хочет обсуждать задачи обеспечения равенства и демократии в международных делах. За ощущением собственного превосходства в нем просматриваются слабость, боязнь выйти на открытый разговор не с теми, кто только поддакивает и держит шеренгу, но и с оппонентами, носителями других убеждений и ценностей - не ультралиберальных, не неоконовских, а впитанных с молоком матери, унаследованных от многих поколений предков, переданных ими традиций и веры".

Лавров подчеркнул, что такой подход "откровенно чужд идеалам свободы". "Принять состязательность идей о развитии мира намного сложнее, чем сочинять рецепты для всего человечества в узком кругу (где нет принципиальных споров, а стало быть - едва ли там родится истина). А достижение консенсуса на универсальных площадках делает договоренности куда более надежными, устойчивыми и объективно проверяемыми. Осознание этого непреложного факта с трудом пробивает себе дорогу в западных элитах, обуреваемых комплексом исключительности ", - указывается в статье.

По оценке Лаврова, Запад насаждает тоталитаризм в мировых делах: "Наращивая санкции и прочие меры незаконного давления на суверенные правительства, Запад насаждает тоталитаризм в мировых делах, занимает имперскую, неоколониальную позицию по отношению к другим странам: у себя дома внедряйте нужную мне модель демократии, а во внешних делах о демократии не беспокойтесь, мы все решаем сами, ведите себя смирно, а то накажем… Провозглашая свое "право" вмешиваться во внутренние дела других стран в интересах насаждения демократии в его понимании, Запад немедленно теряет интерес к разговору, как только мы предлагаем обсудить задачи демократизации международных отношений, включая отказ от высокомерия и готовность работать на основе общепризнанных принципов международного права, а не "правил".

Лавров, ссылаясь на здравомыслящих политиков в Европе и Америке подчеркивает тупиковость такого бескомпромиссного курса: «Они, хоть и пока не публично, начинают рассуждать прагматично, признавая, что в мире существует не одна цивилизация, что у России, Китая и других крупных держав есть своя тысячелетняя история, свои традиции, свои ценности, свой образ жизни. Бесперспективно ставить во главу угла вопрос о том, чьи ценности лучше или хуже, надо просто признать наличие других - по сравнению с западными - форм организации общества, принять как данность, уважать их… Проблемы с теми же правами человека есть везде, но пора отказаться от позиции собственного превосходства: мол, мы на Западе сами с ними разберемся, потому что мы - демократии, а вы еще не доросли, вам надо помогать, чем мы и будем заниматься. Западные страны недовольны тем, что Москва вступается за государства, которые стали жертвами их авантюр и "подверглись нападению международного терроризма".

Лавров пишет, что Россию обвиняют в "агрессивной политике" в ряде регионов, фактически выдавая за таковую линию Москвы на противодействие ультрарадикальным и неонацистским тенденциям в политике соседних стран, которые подавляют права русских, как и других национальных меньшинств, выкорчевывают русский язык, образование, культуру: «Не нравится и то, что Москва вступается за страны, которые стали жертвой западных авантюр и подверглись нападению международного терроризма с угрозой утраты государственности, как это происходило в Сирии… В качестве главного препятствия для реализации курса, объявленного на прошедших в июне саммитах Группы семи, НАТО и США - ЕС, обозначены Россия и Китай как носители авторитаризма. Западом обобщенно выдвигаются две группы претензий - условно внешних и внутренних. Из внешних - Пекину вменяется слишком напористое продвижение своих экономических интересов (проект "Один пояс - один путь"), наращивание военной и в целом технологической мощи для повышения своего влияния. И все же главный пафос анонсированных подходов Запада сконцентрирован на внутреннем устройстве "недемократических" стран и на решимости менять их по своим лекалам, добиваясь таких перемен в организации жизни общества, которые соответствовали бы продвигаемому Вашингтоном и Брюсселем видению демократии. Отсюда и возникают требования к Москве, Пекину и остальным странам следовать западным рецептам по вопросам прав человека, гражданского общества, оппозиции, средств массовой информации, функционирования государственных структур, взаимодействия между ветвями власти».