Байден торопит американскую разведку: найдите, откуда появился коронавирус!

Разведывательное сообщество США, перед которым администрация Джо Байдена поставила задачу установить причины пандемии коронавируса, не смогло прийти к окончательным выводам относительно появления инфекции и вряд ли сможет сделать это до конца отведенного на это срока, - сообщает The Wall Street Journal.

В конце мая стало известно, американское разведсообщество не располагает достаточной информацией, чтобы с уверенностью сказать, с чего началось распространение нового коронавируса: с контакта человека с инфицированным животным или инцидента в лаборатории. Байден поручил спецслужбам "вновь удвоить усилия" с целью изучить все имеющиеся данные и подготовить для него через 90 дней новый доклад.

Однако, как уточняет издание, американское разведывательное сообщество вряд ли сможет дать окончательный ответ на вопрос Байдена и через 90 дней, поскольку все еще не располагает убедительными доказательствами в пользу той или иной версии. "Президент сознает тот факт, что спустя 90 дней у нас может не быть полностью окончательного ответа, но он хотел бы, чтобы усилия в этом направлении были предприняты", - приводит газета слова одного из источников в администрации.