С соответствующей идеей канцлер ФРГ Ангела Меркель собирается выступить на заседании комитета ЕС по реагированию на политические кризисы 28 июня, пишет The Times со ссылкой на собственные источники.

Власти Германии намерены предложить внести Британию в список стран, «вызывающих обеспокоенность» в связи с коронавирусом, и запретить въезд в ЕС британским туристам вне зависимости от того, есть ли у них прививка.

Обеспокоенность немецких властей вызвало распространение в Британии «дельта-варианта» коронавируса. При этом, как отмечает газета, против этой инициативы собираются выступить Греция, Испания, Кипр, Мальта и Португалия. Как заявил источник в британском правительстве, многие страны ЕС «считают, что это должно быть их решение, а не решение Берлина».

В свою очередь президент Франции принял сторону Ангелы Меркель, предупредив, что Северная Европа оставляет за собой право вводить внутренние ограничения на передвижение, и заявил о необходимости «гармоничного» подхода к проблеме, подчеркнув, что новые ограничения должны стать основой для введения нового общеевропейского вакцинного паспорта.

В следующую пятницу Борис Джонсон намерен встретиться с канцлером Германии в своей загородной резиденции и попытаться убедить ее отказаться от этого спорного решения.