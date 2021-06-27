Работавший в Ухане ученый не исключает утечку COVID из лаборатории

«Я не такая наивная, чтобы сказать, что это стоит полностью списывать со счетов»,— сказала Андерсон в интервью Bloomberg, отметив, что коронавирус SARS-CoV-1, который привел к вспышке тяжелого острого респираторного синдрома в 2002-2004 годах, несколько раз покидал защищенные зоны.

Вирусолог Даниэль Андерсон, которая до ноября 2019 года работала в лаборатории института вирусологии в китайском Ухане, заявила, что считает происхождение коронавируса природным. При этом она отметила, что не стала бы исключать теорию, по которой коронавирус распространился из лаборатории в Ухане, сообщает «Коммерсант».

При этом Андерсон сказала, что не считает необычным, что источник происхождения коронавируса SARS-CoV-2 еще не найден: по ее словам, патоген прежнего коронавируса был найден почти через 10 лет после вспышки.

Лабораторные работы по усилению вируса, по словам Андерсон, теоретически могли происходить, однако вероятность этого ничтожно мала. «Очень трудно добиться этого, когда тебе этого необходимо»,— сказала вирусолог, отметив, что подобные работы требуют разрешения на многих уровнях, а стандарты научного сообщества ограничивают подобные исследования.

В начале 2020 года эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыли в Ухань, где были отмечены первые случаи COVID-19, с целью установить истоки появления инфекции. В марте ВОЗ сообщила, что миссия не смогла однозначно установить источник коронавируса. После этого советник президента США по коронавирусу Энди Слэвитт потребовал прозрачности со стороны Китая.

Даниэль Андерсон — единственный иностранный ученый, который проводил исследования в лаборатории BSL-4 института вирусологии Уханя. Она начала сотрудничество с уханьскими исследованиями в 2016 году. Сейчас работает в институте имени Питера Догерти в австралийском Мельбурне.