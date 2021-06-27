Илон Маск разбогател за неделю на $10 миллиардов

Состояние главы производителя электромобилей Tesla Илона Маска по итогам прошлой недели, согласно подсчетам журнала Forbes, выросло на 9,9 млрд долларов. По оценке издания, состояние американского бизнесмена увеличилось за счет роста стоимости акций Tesla, составив в итоге $165,9 млрд.

Стоимость акций Tesla по итогам прошедшей недели выросла на 7,8%, при этом в пятницу бумаги подешевели на 1,17%. Издание связывает такой активный рост стоимости ценных бумаг компании с общерыночным оптимизмом с учётом того, что Белый дом и группа сенаторов из Демократической и Республиканской партий США достигли в среду предварительного соглашения об "инфраструктурном пакете" приблизительно на 1,2 триллиона долларов.

Американскую компанию Tesla Motors основали в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании располагается в Пало-Альто (штат Калифорния). Кроме электромобилей, Tesla по собственной технологии производит батареи и электродвигатели, а также продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.