Провал партий Макрона и Ле Пен на выборах во Франции

Второй тур региональных выборов во Франции в воскресенье, 27 июня, обернулся провалом для "Республики на марше" президента Эммануэля Макрона и крайне правого Национального объединения под председательством Марин Ле Пен. Об этом сообщает Дойче велле.

Центристы, набрав в целом по стране от семи до десяти процентов голосов, не победили ни в одном из 13 регионов. Ультраправые, которые имели реальные шансы одержать верх лишь в регионе Прованс - Альпы - Лазурный Берег (с Марселем и Ниццей), в итоге не смогли получить над ним контроль, получив по стране чуть больше 20 процентов голосов.

Наиболее убедительно выступили консерваторы из "Республиканцев" Жана Леонетти - по данным опросов, они заручились порядка 38 процентов голосов, передает агентство AFP. Сопоставимый с ними результат (34%) продемонстрировал блок в составе Левой партии и "Европа-Экология-"Зеленые". Из 12 регионов материковой Франции семь, включая Иль-де-Франс, будут контролировать консерваторы, пять - как и прежде - социалисты.

Как отмечает AFP, голосование является последней серьезной проверкой общественных настроений перед выборами президента Франции в апреле 2022 года.

"Сегодня вечером мы не выиграли ни в одном регионе", - констатировала разочарованная Ле Пен, обвинив "неестественно сложившиеся альянсы" противников в оттягивании голосов на себя и добавив, что "мобилизация является ключом" к победам в будущем.