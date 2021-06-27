В Канаде сожгли четыре церкви

В поселениях коренных народов на западе Канады в течение этой недели сгорели четыре католических церкви. В последние недели в этом регионе были найдены сотни могил индейских детей на местах католических интернатов, куда в прошлом принудительно забирали детей из семей коренного населения страны. Об этом пишет Русская служба BBC.

Утверждать, что между этими событиями есть связь, полиция пока не может. В ночь на субботу в провинции Британская Колумбия, в двух разных поселениях, одновременно сгорели церковь Св. Анны и церковь Чопака.

За шесть дней до этого, в День коренных народов Канады, в Британской Колумбии сгорели две церкви.

Полиция пока не берется утверждать, что это были поджоги, но расследует пожары как подозрительные. "Расследование предыдущих двух пожаров и этих новых двух продолжается. Никто не арестован, обвинения никому не предъявлены", - объявил пресс-секретарь местного отделения Королевской конной полиции Канады сержант Джейсон Бэйда.

В мае и июне в двух местах на западе Канады, в том числе в Британской Колумбии, были найдены 966 безымянных могил, расположенных на месте, где в прошлом находились два интерната, куда насильно забирали детей индейцев. Эти интернаты были частью программы ассимиляции индейцев, действовавшей в XIX-XX веках. Программа была государственной, но управляли интернатами религиозные организации.