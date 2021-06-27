Сахиба Гафарова летит в Будапешт

Парламентская делегация, возглавляемая председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой, с 28 июня по 1 июля будет находиться с официальным визитом в Будапеште.

В делегацию войдут первый заместитель председателя Милли Меджлиса и руководитель рабочей группы парламента по межпарламентским связям с Венгрией Али Гусейнли, председатель парламентского комитета Зияфет Аскеров, депутаты Камиля Алиева, Эльман Насиров и Асим Моллазаде, руководитель Аппарата парламента Сафа Мирзоев, другие официальные лица.

Программа поездки включает в себя встречи Сахибы Гафаровой с премьер-министром, председателем Национальной Ассамблеи и членами рабочей группы межпарламентской дружбы с Азербайджаном. На встречах произойдёт обмен мнениями о сегодняшнем дне межпарламентских отношений, направлениях их развития и расширении сотрудничества в иных областях.

Председатель Милли Меджлиса также посетит местный офис Тюркского совета, Дипломатическую академию, выступит с докладом перед участниками мероприятия.