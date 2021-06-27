Криптобиржу Binance запретили в Великобритании

Управление по контролю за финансовой деятельностью (FCA) Великобритании сообщило, что криптовалютная биржа Binance не может заниматься деятельностью, требующей лицензирования, на территории страны. Об этом пишет Коммерсант.

Financial Times уточняет, что регулятор потребовал от Binance к 30 июня прекратить рекламу и промоакции в Великобритании, а также отображать на своем сайте и в социальных сетях уведомление, что компании Binance Markets не разрешено заниматься регулируемой деятельностью в стране.

Binance планировала открыть в Великобритании подразделение, которое получило бы лицензию на криптовалютные операции и было бы при этом изолировано от бизнеса в других странах, сообщает FT со ссылкой на источники и публичные документы.

Представитель Binance сообщил изданию Engadget, что решение регулятора не должно сказаться на работе основного сайта. По его словам, Binance Markets существует отдельно и пока что не вышла на рынок Великобритании.