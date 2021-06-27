Жители Товуза пытались проникнуть на освобожденные территории

В результате контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Джебраильского районного отдела полиции, при попытке незаконно въехать на освобожденные от оккупации территории задержаны жители Товузского района Замин Аббасов, Эльнур Алиев, Новруз Велиев и Ровшан Велиев. Об этом сообщили в бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно сообщению, задержанные были доставлены в отделение полиции, с ними провели профилактические беседы и предупредили о представляющих опасность для жизни людей минах и взрывчатых веществах.

В отношении задержанных составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных проступках и направлены в районный суд.