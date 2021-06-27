Масштабные военные учения Украины и НАТО стартуют в Черном море

Самые масштабные за 20 лет учения Sea Breeze стартуют в Чёрном море в понедельник, 28 июня. Об этом сообщают ВМС США в Twitter.

Согласно сообщению, этом году в учениях будет участвовать наибольшее число стран-участниц за всю историю: более 30 государств направят порядка 5 000 военнослужащих, 32 корабля, 40 летательных аппаратов, 18 отрядов специального назначения и водолазных групп.