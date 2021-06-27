Армяне оставили после себя плантации наркотиков и в Зангилане

В сообщении пресс-службы МВД говорится, что в ходе операции на территории села Агалы было сожжено 760 кустов конопли весом 100 килограммов.

Отметим, что в годы оккупации территории Азербайджана превратились в «серую зону», где по сути бесконтрольно выращивались наркотики. К тому же азербайджанские спецслужбы неоднократно заявляли о прохождении стратегического наркокоридора по оккупированной армянскими войсками неконтролируемой приграничной с Ираном территории.

На прошлой неделе МВД сообщило, что СГБ и МВД провели совместную спецоперацию на территории освобождённого села Дашалты, в результате которой было уничтожено большое количество кустов конопли. Тогда было обнаружено и уничтожено 2 437 кустов конопли весом более 1,6 тонны.

В то же время в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Губадлинского районного отдела полиции и Государственной пограничной службы, на территории села Алигулуушагы было обнаружено и изъято 5 630 кустов конопли весом более 2,9 тонны.