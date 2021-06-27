Азербайджанка назначена региональным директором ЕБРР в Киргизии, Таджикистане и Туркмении

Согласно сообщению, офис будет базироваться в столице Киргизии - Бишкеке, Рустамова приступит к исполнению своих обязанностей 1 сентября 2021 года.

Айтен Рустамова назначена региональным директором Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Киргизии, Таджикистане и Туркмении, передает Trend со ссылкой на ЕБРР.

Гражданка Азербайджана Айтен Рустамова начала деятельность в ЕБРР в 2001 году, занимала различные должности в бакинском офисе банка, прежде чем стать региональным главой ЕБРР в Таджикистане в 2017 году.

На посту регионального директора ЕБРР в Киргизии, Таджикистане и Туркменистане Рустамова сменит Нила Маккейна, который возвращается в штаб-квартиру банка в Лондоне.