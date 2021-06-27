Лодку с 20 телами обнаружили у британских островов в Вест-Индии

Лодка с 20 телами обнаружена в районе британской заморской территории Теркс и Кайкос в Вест-Индии, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную газету Turks and Caicos Sun.

Небольшое судно заметил у берегов острова Гранд-Терк рыбак, который сообщил об этом полиции. Тела в лодке находились в стадии разложения. Представитель полиции Такара Байн заявила, что причины гибели людей пока неясны, но, по всей видимости, речь не идет о насильственной смерти.

Местные правоохранители пытаются установить личности погибших и причину их смерти.