Александр Караваев, автор haqqin.az 11:40

ЕС ввел четвёртый пакет санкций против Беларуси, запретив импорт и транзит через ЕС некоторых видов белорусских нефтепродуктов и удобрений, ограничения не коснулись ключевых товаров — дизтоплива, бензина и применяемого для удобрения хлоркалия. Однако данная ситуация требует от Минска начать более серьезный разворот на Восток как в плане логистики, так и всего комплекса торгово-экономических отношений. Основной упор будет сделан на КНР, страны СНГ/ЕАЭС… Азербайджан - одно из существенных направлений. Момент для постсоветского региона в ряду тестовых. Огромная Россия, в принципе, выдерживает давление санкций, хотя этот корабль достаточно скрипит. У Беларуси от 47% до 50% экспорта и более 50% импорта приходится на СНГ/ЕАЭС. Поэтому, естественно, в политике Минска последнего года (с августа 2020-го) видно стремление активизировать свои торговые связи, найти новые ресурсы по широкому спектру.

И теперь Минск фактически ожидает помощь у ядра своих партнёров - Москва, Астана, Баку, Ташкент: это и новые контракты/подряды, и взаимная торговля, и оптимизация транзита - доступ не только к китайским потребителям, но и в Юго-Восточную Азию. В среднесрочной и долгосрочной перспективе для Беларуси возрастает актуальность МТК Север-Юг (выход на рынки Индийского океана и Персидского залива). Отсюда уже есть смысл Баку предложить Минску оценить возможности по участию в этом проекте - как в качестве подрядчика на часть работ либо как поставщик части оборудования. В этом плане есть и необходимость наращивания более активных связей между Минском и Тегераном, что является, конечно, отдельным треком для минской дипломатии. Оценка санкций "Думаю, в среднесрочной перспективе удастся частично снять давление новых проблем" - в этой фразе звучит уверенность, но в то же время и ощутимая тревога премьер-министра Беларуси Романа Головченко. По оценкам белорусского правительства, максимальный объем ущерба может составить 2,9% ВВП - 1,7% в финансовом блоке плюс 0,7% в сфере торговли. Для России сравнительно терпимо. А для Беларуси? Во всяком случае, эти оценки приблизительно совпадают с краем прикидок ущерба белорусской экономики от пандемии по цифрам снижения промпроизводства.

В недавнем интервью Головченко несколькими штрихами описал стратегию Минска: "Внешний мир для Беларуси не заканчивается на Западе. Мы часть европейского пространства, но мы также и часть евразийского пространства. Поэтому наши добрые и традиционные друзья и партнеры, это и Россия, и Китай, и государства Центральной Азии, другие страны азиатского региона - это огромный мир, который нам еще предстоит до конца открыть. В политической поддержке мы уверены". Иными словами, главный вопрос в том, чтобы белорусская экономика смогла нарастить экономическое взаимодействие с партнёрами и таким образом быстро заместить выпадающий компонент в торговле с Евросоюзом - если не по номенклатуре товаров, то хотя бы по стоимости... На оси Баку - Минск Отношения Минска и Баку полностью укладываются в эту канву. Минск безусловно поддержал военную кампанию по освобождению азербайджанских земель. Военно-техническое сотрудничество - один из главных стержней двусторонних отношений. В эти выходные завершился визит в Минск Мадата Гулиева, главы Миноборонпрома Азербайджана. Делегация Баку принимала участие в 10-й Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2021. Это достаточно известная площадка взаимодействия заказчиков вооружения многих стран мира, но ключевые переговоры по развитию отношений в военно-технической сфере и реализации новых совместных проектов проходили прежде всего с белорусскими предприятиями. Объёмы этих закупок широко известны, поэтому цифры приводить не буду.

Следующий, уже исторический аспект двусторонних отношений - взаимовыручка на уровне президентов. В 2011 году Александр Лукашенко обратился к Ильхаму Алиеву с просьбой о выделении краткосрочного кредита для поддержки "Беларуськалия" и программы социально-экономического развития Беларуси на 2011-2015 годы. Баку выдал кредит в $300 млн практически сразу, без согласований. Беспрецедентный случай в СНГ, а может, даже и в мире. Добавим и такой фактор близости. Интересно, что обе страны выработали схожий алгоритм действий в медиа и сетевом поле. В декабре 2016 года в Минске по запросу Азербайджана был арестован Александр Лапшин, затем экстрадирован и осуждён за посещение Карабаха и тогда ещё оккупированных территорий. Это произвело сильный эффект в плане крушения оценок вероятности подобного взаимодействия двух стран СНГ в плане защиты своего политического пространства от "шокирующей" информации блогеров. Смысл историй - с задержанием Протасевича и ранее Лапшина - "не нужно иллюзий, государство сильнее"...

Что же в экономике? Но теперь перейдем к экономике двусторонних отношений. Похвастаться мало чем можно. Но после саммита глав правительств СНГ в Минске (май-2021) Беларусь в определенной мере укрепила дальнейший разворот Минска на Восток. Давайте посмотрим, какую роль и возможности может предложить Азербайджан: 1. Продолжаться поставки нефти, учитывая, что контракт между SOCAR Trading с белорусской стороной (поставка до 1 млн т нефти в 2021 году) был подписан до введения последнего пакета санкций, и ему, вероятно, ничего не угрожает. Заметим, что из всего объема белорусского импорта нефти с января по апрель ($1,575 млн) $131 млн приходится на долю Азербайджана. 2. В этом году подписан контракт на закупку 550 белорусских тракторов (около $9 млн). Запланирована тестовая обкатка электробусов "Белкоммунмаш", в том числе исходя из планов их сборки в Азербайджане. 3. Ширится дилерская сеть. Сельскохозяйственная компания AZER N Agro LLC подписала контракт с белорусским производителем сельхозтехники и оборудования «Бобруйскагромаш». Планируется заключение контракта на поставку косилок дисковых и сегментно-пальцевых, тюковых пресс-подборщиков, плугов и машин для внесения минеральных удобрений.