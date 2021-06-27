Представительство Армении в Европейском суде: Евросуд отказался рассматривать дела армянских военнопленных в Баку

Европейский суд по правам человека воздерживается от вмешательства в вопросы уголовного преследования в отношении армянских диверсантов в Азербайджане. Об этом говорится в заявлении представительства Армении в ЕСПЧ.

«Офис представителя Армении неоднократно обращался в ЕСПЧ с требованиями прекратить уголовное преследование в отношении указанных лиц, освободить их или обеспечить их права. Однако в данном случае ЕСПЧ может применить лишь промежуточную меру, которую используют в случае угрозы нарушения права на жизнь или права на защиту от пыток», – говорится в сообщении.