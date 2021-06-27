27-летнего азербайджанца с миллионами задержали в ростовском аэропорту

Административное дело возбуждено в отношении 27-летнего гражданина Азербайджана, который в ростовском аэропорту «Платов» попытался тайно вывести 2 млн рублей.

По действующему российскому законодательству без оформления декларации из России можно вывозить сумму, равную 10 тысячам долларов США или порядка 720 тысяч рублей.

Как сообщили журналистам в Ростовской таможне, мужчина прошел по «зеленому» коридору, но в ходе проверки у него обнаружили крупную сумму в рублях – порядка 2 миллионов. В отношении нарушителя составлен протокол об административном нарушении.