Синоптики обещают долгожданную прохладу в Азербайджане

После нескольких дней жары начиная с ночи на 29 июня и до вечера 1 июля в Баку и на Апшеронском полуострове будет дуть северо-западный ветер со скоростью 10-15 метров секунду, временами 18 метров в секунду. 30 июня и 1 июля скорость ветра в некоторых частях полуострова достигнет 20-23 метров в секунду, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха постепенно понизится на 4-5 градусов по сравнению с предыдущими днями.

Во вторник, 29 июня, в Баку и на Апшеронском полуострове осадков не ожидается. Будет дуть умеренный северо-западный ветер. На Апшероне температура воздуха ночью составит 22-26 градусов тепла, днем 31-36 градусов, ночью 24-26 градусов тепла, в Баку днем 34-36 градусов тепла.

Атмосферное давление ниже нормы - на уровне 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 55-65%, днем 30-35%/

На северных пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 26-27 градусов тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахил, Ших) - 27-28 градусов тепла.

29 июня в регионах Азербайджана преимущественно без осадков, но вечером в некоторых северных и западных районах будут грозы, временами дождь и град. Утром в некоторых горных районах туман. Будет дуть западный, временами усиливающийся ветер. Ночью температура воздуха составит 21-26 градусов, днем 35-40 градусов, в горных районах ночью 15-20 градусов тепла, днем 25-30 градусов выше нуля.