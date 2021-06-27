В Москве и Петербурге рекорды смертности от коронавируса

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 650, до 5 472 941, сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе РФ по борьбе с новой инфекцией.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, возросло до 369 708 — максимума с 20 февраля, следует из данных штаба.

Число вылечившихся возросло на 12 626. Всего уже выздоровели 4 969 340 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 90,8% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло на 611 против 599 днем ранее. Всего от инфекции умерли 133 893 пациента. В Москве и Санкт-Петербурге зарегистрированы максимумы по суточной смертности от COVID-19. В российской столице за сутки умерло 124 заразившихся, в Петербурге — 110.