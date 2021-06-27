Россия успешно испытала новейшую баллистическую ракету

Россия успешно запустила новейшую межконтинентальную баллистическую ракету с 1-го Государственного испытательного космодрома Минобороны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В середине июня с космодрома Плесецк был произведен успешный пуск новейшей уникальной баллистической ракеты», — сказал он.

Уточняется, что ракету разработал Московский институт теплотехники, входящий в госкорпорацию «Роскосмос». МИТ — разработчик «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава».