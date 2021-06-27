Тысячи людей застряли в столице Бангладеш

Толпы людей наводнили бангладешскую Дакку в понедельник, 28 июня, так как на фоне объявления локдауна власти практически полностью приостановили весь общественный транспорт, пишет France-24.

Узнав о вводе новых ограничительных мер, рабочие массово покинули столицу и устремились в деревни, что спровоцировало транспортный коллапс 27 июня. На следующий день, 28 июня, на главных улицах начали появляться большие колонны идущих людей. Тысячи людей «застряли» в городе из-за объявленных мер, введенных в целях борьбы с пандемией.

Буквально в последний момент власти разрешили использовать для поездок рикши, но цены на них сразу же подлетели, и позволить себе этот вид транспорта теперь могут далеко не все.

27 июня в стране было достигнуто максимальное за пандемию число смертей — в этот день стало известно о 119 погибших пациентов с COVID-19. В прошедшие дни фиксировалось около 5 тысяч инфицированных. Всего за время пандемии сообщалось о 880 тысячах случаев инфицирования, общее число летальных исходов превышает 14 тысяч, однако предполагается, что представленные данные занижены, и их куда больше. При этом хуже всего дела обстоят в больницах, расположенных вблизи индийской границы.