Родители без вести пропавших митингуют перед офисом Пашиняна

Родители и родственники пропавших без вести армянских военнослужащих собрались у здания правительства в Ереване, они настаивают на немедленной встрече с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном, сообщают армянские СМИ.

Собравшиеся считают, что власти Армении не предпринимают достаточных усилий для нахождения останков погибших военнослужащих, которые остались на поле боя.

Родные без вести пропавших сообщили также, что еще не решили, как долго продолжится пикет. Однако не исключили, что останутся перед зданием правительства, пока их не примет лично премьер.

К родственникам без вести пропавших спустился один из помощников Пашиняна и сообщил, что возможно и.о. премьера не сможет с ними встретиться сегодня. Однако участники акции продолжают оставаться у здания правительства.