Француз купил статуэтку с кладом

Издание отмечает, что, по словам автора находки, он обнаружил сувенир на тротуаре в центре коммуны Мериньяк (департамент Жиронда) в груде других безделушек. При осмотре оказалось, что "слон" набит пачками банкнот. В полицейском комиссариате Бордо установили, что речь идет о 85 тысячах евро.

Деньги были переведены на хранение в государственный Фонд депозитов и консигнаций. Следователи пытаются выяснить их происхождение. По мнению правоохранителей, этот "клад", вероятнее всего, связан с доходами наркомафии, пишет газета.