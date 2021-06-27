Премьер Швеции объявил об отставке
Премьер-министр Швеции Стефан Левен объявил об отставке, дополнительные выборы проводиться не будут, сообщает местная радиостанция Radio Sweden.
Сообщается, что Левен попросил спикера парламента Андреаса Норлена попробовать сформировать новое правительство.
Ранее сообщалось, что парламент Швеции впервые вынес вотум недоверия премьер-министру, которым является Левен. За вынесение вотума недоверия проголосовал 181 депутат, против - 168. У Левена была неделя для того, чтобы принять решение о назначении новых выборов или уходе в отставку.