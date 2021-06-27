Путин и Си Цзиньпин проводят переговоры по закрытому каналу связи
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проводят в понедельник встречу по видеосвязи. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Уже идет видеоконференция Путина и Си Цзиньпина", - цитирует ТАСС представителя Кремля.
По его словам, беседа, приуроченная к 20-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами, "осуществляется по специальному закрытому каналу видеосвязи, который позволяет лидерам России и Китая осуществлять переговоры с самым высоким грифом секретности".