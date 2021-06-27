Российский инфекционист о влиянии жары на заболеваемость COVID-19

"Если у нас имеется отклонение или аномальная погода, то это вносит свои коррективы в эпидемический процесс. Когда зимой на улице очень холодно, люди собираются в помещениях. В помещениях вирус распространяется гораздо более легко, чем на свежем воздухе. Когда стоит аномальная жара, люди собираются в помещениях, в кондиционированных помещениях — это опять может способствовать распространению коронавирусной инфекции", - считает Вознесенский.

Соответственно, по словам эксперта, свой "вклад" в подъем заболеваемости аномальная жара, которая стояла в центральном регионе России, действительно могла внести.

"Естественно, чем выше температура, чем выше индекс солнечной активности, тем выживать вирусу гораздо проблематичнее на открытой поверхности. Но если речь идет о помещении, то там таких факторов нет", - отметил Вознесенский.