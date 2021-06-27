В поселке Бина горит цех
На территории поселка Бина Хазарского района в цеху произошел пожар. Об этом журналистам сообщила руководитель пресс-службы МЧС Гюльчин Мехтиева.
По ее словам, в настоящее время предпринимаются меры по тушению пожара.
На территории поселка Бина Хазарского района в цеху произошел пожар. Об этом журналистам сообщила руководитель пресс-службы МЧС Гюльчин Мехтиева.
По ее словам, в настоящее время предпринимаются меры по тушению пожара.
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