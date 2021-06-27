В поселке Бина горит цех

Отдел информации

На территории поселка Бина Хазарского района в цеху произошел пожар. Об этом журналистам сообщила руководитель пресс-службы МЧС Гюльчин Мехтиева.

По ее словам, в настоящее время предпринимаются меры по тушению пожара.