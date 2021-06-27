Незамеченная поездка Шахина Мустафаева в Агдам оказалась непростой наш запоздалый комментарий
Несколько дней назад в Агдамском районе прошло заседание правительственной комиссии по обеспечению эффективного использования водных ресурсов, совершенствованию управления водным хозяйством и координации работ в этой сфере. Объявленная цель - оценка ситуации с водными ресурсами в части Агдамского района, освобожденной от оккупации, оказалась куда шире. Председательствовал на заседании вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев, назначенный главой государства ответственным за состояние водных ресурсов страны после сильной прошлогодней засухи.
Данная информация, распространенная азербайджанскими СМИ, осталась мало замеченной. Хотя внимательно вчитавшись в ее суть, нетрудно понять, что переоценка водных ресурсов, на чем настаивал президент Ильхам Алиев, начинается сегодня с Карабаха. И понятно - почему.
По территории Карабахского региона протекают 14 рек - Араз, Баргюшад, Тертер, Хакари, Охчу, Лев, Забух, Тутгун, Турагай, Басит, Гаргар, Гуру, Хачын и Конделен. На некоторых из них возведены девять крупных водохранилищ - Худаферинское, Сарсангское, Гыз галасы, Хачынчай, Ашагы Конделен, Суговушан, Конделенчай-1, Конделенчай-2 и Агдамкенд. На самой большой реке региона – Аразе, протяженностью 1 072 километра, построено и самое большое Худаферинское водохранилище емкостью 612 млрд кубометров. Ясное дело, что эти реки и водохранилища имеют важное значение для орошения, обеспечения населения питьевой водой и электроэнергией.
Вот и вице-премьер отметил, что водные ресурсы освобожденных территорий Азербайджана оцениваются в два миллиарда кубометров. А эти ресурсы позволят полностью удовлетворить спрос страны на воду. Еще год назад глава государства выразил недовольство тем, что члены правительства не могли привести точных данных о водных ресурсах страны, и поручил разработать соответствующую карту. Работа над картой водных ресурсов пока продолжается, в ближайшее время планируется представить ее первый вариант в электронном виде.
Но даже карта не снижает необходимости проведения переоценки водных ресурсов, особенно на освобожденных территориях. С этой целью предусматривается бурение разведочных скважин для уточнения запасов подземных вод. И Агдамский район не является исключением. На освобожденных территориях ведутся масштабные работы - здесь строятся дороги, здания, школы, возрождается инфраструктура. Строительные работы отличаются не только высокими темпами - здесь применяется самая передовая технология, что позволит в короткий срок на месте разрушенных полностью городов и сел поднять умные населенные пункты. А для этого нужна вода.
Сегодня рассматривается вопрос строительства на освобожденных территориях новых водоводов. Развитие сельского хозяйства на этих плодородных землях - одно из основных направлений. Поэтому обеспечение поливной водой является приоритетом, и в связи с этим будут предприняты дополнительные меры. В частности, рассматривается строительство новых каналов. В соответствии с соглашением, подписанным с Исламской Республикой Иран в 2016 году, предусматривается равное совместное использование ресурсов таких крупных водохранилищ, как Худаферин и Гыз галасы.
Достаточно отметить, что азербайджанская сторона может построить новый водоканал от водохранилища Гыз галасы и осуществлять забор из него 50 кубометров воды в секунду. Уже планируются проектные работы, чтобы обеспечить орошение с использованием этих возможностей.
Такого объема воды достаточно для орошения огромной территории, но ее надо намного больше. Поэтому необходимо оценить ресурсы и поверхностных вод на освобожденных территориях. Для этого планируется установить 13 гидрологических станций, и дислокации для установки этих станций уже практически определены. Более того, несмотря на наличие на освобожденных от оккупации территориях 13 крупных рек и 9 водохранилищ, уже есть предложения по строительству новых водохранилищ в соответствии с рельефом территории. Эти предложения сегодня изучаются и вскоре будут представлены руководству страны. А по мере очищения территорий от мин ремонтно-строительные работы на объектах водного хозяйства будут разворачиваться все больше.
Да, уже год как власти официально приступили к оценке водных ресурсов страны. Но так уж было уготовано судьбой, чтобы начало оценочных работ совпало с 44-дневной войны. А поскольку на этих землях армянская оккупационная армия камня на камне не оставила, то с этого, если так можно выразиться, чистого листа и следовало начинать предстоящую большую оценочную, а вернее, переоценочную работу водных ресурсов страны. Конечно, работы идут и в остальных регионах страны, но полностью разрушенная инфраструктура на этих землях требует первоочередного решения и особого отношения. Поэтому правительство и провело в Агдаме заседание комиссии, созданной распоряжением главы государства от 15 апреля 2020 года для обеспечения эффективного использования водных ресурсов, совершенствования управления водным хозяйством и координации работ в этой сфере. Главная цель - обеспечение эффективного использования водных ресурсов освобожденных территорий.