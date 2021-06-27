Мамед Эфендиев, отдел экономики 14:26

Несколько дней назад в Агдамском районе прошло заседание правительственной комиссии по обеспечению эффективного использования водных ресурсов, совершенствованию управления водным хозяйством и координации работ в этой сфере. Объявленная цель - оценка ситуации с водными ресурсами в части Агдамского района, освобожденной от оккупации, оказалась куда шире. Председательствовал на заседании вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев, назначенный главой государства ответственным за состояние водных ресурсов страны после сильной прошлогодней засухи. Данная информация, распространенная азербайджанскими СМИ, осталась мало замеченной. Хотя внимательно вчитавшись в ее суть, нетрудно понять, что переоценка водных ресурсов, на чем настаивал президент Ильхам Алиев, начинается сегодня с Карабаха. И понятно - почему.

По территории Карабахского региона протекают 14 рек - Араз, Баргюшад, Тертер, Хакари, Охчу, Лев, Забух, Тутгун, Турагай, Басит, Гаргар, Гуру, Хачын и Конделен. На некоторых из них возведены девять крупных водохранилищ - Худаферинское, Сарсангское, Гыз галасы, Хачынчай, Ашагы Конделен, Суговушан, Конделенчай-1, Конделенчай-2 и Агдамкенд. На самой большой реке региона – Аразе, протяженностью 1 072 километра, построено и самое большое Худаферинское водохранилище емкостью 612 млрд кубометров. Ясное дело, что эти реки и водохранилища имеют важное значение для орошения, обеспечения населения питьевой водой и электроэнергией. Вот и вице-премьер отметил, что водные ресурсы освобожденных территорий Азербайджана оцениваются в два миллиарда кубометров. А эти ресурсы позволят полностью удовлетворить спрос страны на воду. Еще год назад глава государства выразил недовольство тем, что члены правительства не могли привести точных данных о водных ресурсах страны, и поручил разработать соответствующую карту. Работа над картой водных ресурсов пока продолжается, в ближайшее время планируется представить ее первый вариант в электронном виде. Но даже карта не снижает необходимости проведения переоценки водных ресурсов, особенно на освобожденных территориях. С этой целью предусматривается бурение разведочных скважин для уточнения запасов подземных вод. И Агдамский район не является исключением. На освобожденных территориях ведутся масштабные работы - здесь строятся дороги, здания, школы, возрождается инфраструктура. Строительные работы отличаются не только высокими темпами - здесь применяется самая передовая технология, что позволит в короткий срок на месте разрушенных полностью городов и сел поднять умные населенные пункты. А для этого нужна вода. Сегодня рассматривается вопрос строительства на освобожденных территориях новых водоводов. Развитие сельского хозяйства на этих плодородных землях - одно из основных направлений. Поэтому обеспечение поливной водой является приоритетом, и в связи с этим будут предприняты дополнительные меры. В частности, рассматривается строительство новых каналов. В соответствии с соглашением, подписанным с Исламской Республикой Иран в 2016 году, предусматривается равное совместное использование ресурсов таких крупных водохранилищ, как Худаферин и Гыз галасы.