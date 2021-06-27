Лукашенко пошутил о диктатуре в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров с крупным арабским бизнесменом Мухаммедом аль-Аббаром из ОАЭ обсудил политическую ситуацию в стране. Об этом сообщает Telegram-канал «Белта».

Инвестор очень тепло отозвался о социально-политическом устройстве Белоруссии. «Это и есть настоящая демократия», — заявил он.

«Но не чувствуете, что вы в гостях у диктатора?» — в шутку спросил Лукашенко, на что в ответ Мухаммед аль-Аббар процитировал высказывание южноафриканского борца за права и свободы людей Нельсона Манделы.

«Если мои дети в безопасности, если они получают хорошее образование и оптимистичны в отношении своего будущего, есть хорошее здравоохранение, хорошая инфраструктура — вот это и есть настоящая демократия», — отметил он. Лукашенко заявил, что в Белоруссии уже многое сделано в этом направлении, но еще есть над чем работать.