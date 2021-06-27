Эксперты рассказали о компьютерах-зомби, тайно добывающих криптовалюту

Вредоносное программное обеспечение получило название Crackonosh. Зараженные ПК помогают хакерам майнить криптовалюту Monero. По оценкам Avast, злоумышленники таким образом получили более 2 миллионов долларов.

Crackonosh найден в пиратских копиях таких игр, как NBA 2K19, Grand Theft Auto V, Far Cry 5 и The Sims 4, которые распространяются через торрент-сайты. Вирус запускает ресурсоемкий процесс, который влияет на работу компьютера, отбирая ресурсы на незаметный пользователю майнинг.

В Avast считают, что по всему миру заражены сотни тысяч компьютеров. Рецепт борьбы довольно прост — не использовать пиратские программы и устанавливать антивирусный софт на компьютер.