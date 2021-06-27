Россиянин расстрелял семью после отказа бывшей жены вернуться к нему

В Пермском крае местный житель расстрелял бывшую супругу, ее сестру и мужа на глазах у ребенка. Об этом сообщает «Лента.ру».

Супруги с 11-летней дочерью отдыхали на берегу реки. Позже к ним присоединилась сестра женщины — завуч школы в поселке Бисер Пермского края. Через некоторое время на пикник подъехал бывший муж — 57-летний предприниматель, владеющий несколькими продуктовыми магазинами. Мужчина начал извиняться перед экс-супругой и просил ее вернуться обратно к нему, однако женщина отказала.