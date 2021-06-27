Россия поставит на боевое дежурство новые уникальные системы вооружений

Новые уникальные системы вооружений вскоре будут поставлены на боевое дежурство в России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на встрече в Кремле с выпускниками военных вузов, передает ТАСС.

"Уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие - комплексы "Авангард" и "Кинжал". На подходе другие уникальные системы вооружений, среди них - межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", корабельная гиперзвуковая ракета "Циркон", зенитные системы С-500 "Прометей" и другие комплексы", - сказал Путин.