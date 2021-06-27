Британия нанесла удар по криптовалютам

Великобритания нанесла удар, обязав биржу на своем веб-сайте и в соцсетях писать о том, что она не имеет права работать в стране. В заявлении Управления по финансовому поведению Великобритании (FCA) сказано, что Binance «не должна без предварительного письменного согласия FCA осуществлять какую-либо регулируемую деятельность». Англичане по-прежнему смогут пользоваться услугами Binance в других юрисдикциях.

Британский финансовый регулятор заявил, что одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж Binance не может больше торговать криптовалютой на территории страны, пишет Reuters.

FCA усиливает надзор за торговлей криптовалютой, популярность которой в Великобритании резко возросла в последнее время. В июне прошлого года Binance объявила, что купила компанию, регулируемую FCA, для торговли криптовалютой с использованием фунтов стерлингов и евро.

Однако с января регулятор требует, чтобы все компании, связанные с криптовалютой, зарегистрировались и соблюдали правила борьбы с отмыванием денег. Однако зарегистрировались всего пять фирм, большинство из них не соблюдают требования.

Проблемы у биржи есть не только в Великобритании. Регулирующий орган Японии заявил 25 июня, что Binance работает в стране незаконно. В апреле финансовый регулятор Германии сказал, что биржа может быть оштрафована. Заинтересовалось деятельностью Binance и Министерство юстиции США.