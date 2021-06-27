Названы четыре основных симптома коронавируса у вакцинированных

Британские исследователи выявили четыре распространенных признака COVID-19, которые чаще всего встречаются у привитых пациентов. Об этом сообщает Express.

По данным ZOE COVID Symptom Study — крупнейшего приложения для исследования и отслеживания симптомов коронавируса, — у получивших оба компонента вакцины пациентов больше всего распространены головная боль, насморк, чихание и боль в горле.

У получивших только первую дозу вакцины, помимо четырех перечисленных симптомов, встречается также кашель — он занимает пятую строчку по распространенности признаков болезни.

Исследователи подчеркнули, что вакцина не дает стопроцентной защиты от коронавируса, однако значительно снижает риск тяжелого течения болезни. Так, прежние "традиционные" признаки болезни — потеря обоняния, одышка и лихорадка, — встречаются у привитых пациентов довольно редко.

Ранее ученые предупредили об опасности индийского штамма SARS-CoV-2, в том числе для привитых: у этого варианта вируса есть две ключевые мутации в рецепторосвязывающем домене, которые примерно в два-три раза снижают иммунную защиту у вакцинированных и переболевших.