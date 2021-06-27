Иран заявил о создании сверхдальнего беспилотника

Командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами заявил, что иранские военные имеют в своем распоряжении беспилотники, способные преодолеть без посадки семь тысяч километров, сообщают ирнаские СМИ.

"У нас есть беспилотники, которые могут преодолеть 7 тысяч км, после чего совершить посадку", - заявил Салами.

По данным СМИ, это рекордные для Ирана показатели. До сих пор наибольшая дальность в Иране была у беспилотников Газа: они способны преодолеть 2 тысячи км до цели, а затем вернуться.